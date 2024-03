Mal di testa per mesi, poi la scoperta choc: larve di verme solitario nel cervello. Colpa (forse) della pancetta poco cotta

Aveva sviluppato un mal di testa cronico. Le cure medicinali non facevano effetto, il dolore aumentava, insomma, un'emicrania martellante. A quel punto l'uomo, un 52enne della Florida, si è recato in ospedale. Dopo la TAC è arrivato il referto choc: aveva molteplici cisti in tutto il cervello. I medici, in seguito, hanno scoperto che le cisti erano causate da larve di tenia (il verme solitario) nel cervello, che, a loro volta, avevano fatto infezione (neurocisticercosi).

La vicenda è stata riportata dall'American Journal of Case Reports. Il paziente ha ammesso di avere l'abitudine di mangiare pancetta poco cotta e "morbida", un'abitudine che ha da tutta la vita. I medici coinvolti nel caso hanno ipotizzato che potrebbe aver prima sviluppato la teniasi (infestazione di vermi) a causa delle sue abitudini alimentari e poi aver avuto la cisticercosi non lavandosi correttamente le mani dopo aver usato il bagno.