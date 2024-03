Matrimonio, nuova vita per gli abiti da sposa: diventano vestiti casual wear, le regole da seguire

di Alessia Di Fiore

Trasformare un abito da sposa in un vestito altrettanto elegante per cerimonie è una impresa in cui si cimentavano già le nonne, ma se il progetto è riutilizzarlo in stile casual wear, quindi da tutti i giorni, la scommessa è molto più ardua.

La sfida di upcycling in chiave bridal è uno dei progetti di Sì Sposaitalia Collezioni, in programma a Fiera Milano - Allianz Mico dal 5 all'8 aprile, in collaborazione con gli studenti del Master in Fashion Design dell' Istituto Europeo di Design. Dieci di loro, coordinati da Marina Spadafora, esperta di moda responsabile, avranno a disposizione abiti da sposa destinati al macero per realizzare un capo casual wear che sarà mostrato nell'area showcase della fiera.

All'elaborato considerato più rappresentativo nel reinterpretare, con una nuova identità, l'essenza dell'abito da sposa secondo il concetto dell'upcycling sarà conferito un riconoscimento al merito. Il progetto rientra nella filosofia di Sì Sposaitalia, da tempo attenta alle tematiche più urgenti, come quelle della formazione dei giovani e della sostenibilità.

