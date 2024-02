Mamma va al matrimonio del figlio con l'abito da principessa, guanti bianchi e tiara: «Il tema dell'evento era "ruba la scena alla sposa"»

Matrimonio: la sola parola fa venire in mente tessuti bianchi, brillanti, gonne piene, corpetti impreziositi, maniche a sbuffo, scollature a cuore, schiene scoperte e appena toccate da lucidi boccoli... Il vestiario, infatti, è certamente una parte estremamente importante della cerimonia e anche chi, magari, preferisce qualcosa di semplice, non rinuncia certo al gusto e all'eleganza.

Nonostante ciò valga sia per la coppia all'altare che per gli ospiti, c'è una linea che nessuno oserebbe mai superare quando si tratta di scegliere gli abiti per partecipare a un matrimonio (a meno che non si abbia intenzione di causare problemi): mai rubare la scena alla sposa.

Eppure, una mamma ha dimostrato ancora una volta che per ogni regola c'è un'eccezione e si è presentata al matrimonio del figlio con un meraviglioso abito da principessa Disney, una tiara tra i capelli e lunghi guanti bianchi. Nessuno scandalo, però: la scelta era il linea con il tema dell'evento.