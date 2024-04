Bulgari, Mary Katrantzou prima direttrice creativa pelletteria e accessori del brand

di Morgana Sgariglia

Bulgari torna alle origini greche: Mary Katrantzou è la prima direttrice creativa di Bulgari pelletteria e accessori. La stilista greca aveva già collaborato con il brand di gioielleria prendendo in prestito le sue creazioni per la sfilata primavera-estate 2020 nel Tempio di Poseidone a Capo Sunio, per il profumo Omnia e nel 2021 per la creazione della capsule collection 'Serpenti through the Eyes of' con vivacissime borse-gioiello.

Il sodalizio con la designer greca è doppiamente significativo perché Sotirio Bulgari era greco, infatti il suo vero nome era Sotiris Boulgaris. Era un argentiere emigrato da Paramythia in Italia per cercare fortuna che aprì un negozio in via Sistina 85, a Roma, nel 1884.

Mary Katrantzou ha vinto nel 2011 il premio British Fashion For Emerging Talent

La fashion designer greca residente a Londra si è laureata a fine anni Novanta alla Central Saint Martins, ha vinto nel 2011 il premio British Fashion For Emerging Talent e ha raggiunto il successo con i suoi colorati abiti in stampa digitale e ad effetto trompe-l'oeil.

Ultimo aggiornamento: Martedì 2 Aprile 2024, 14:20

© RIPRODUZIONE RISERVATA