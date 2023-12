Gucci dona 300 mila euro all'Unicef: «Garantire il diritto all'istruzione»

di Alessia Di Fiore

Gucci dona 300 mila euro a Unicef, il fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia, con cui il marchio del gruppo Kering collabra dal 2005. Negli ultimi anni Gucci ha dimostrato un notevole interesse nel supportare le iniziative di Unicef, a partire da "schools for Africa", il programma nato con l'obbiettivo di estendere il diritto e al'accesso all'istruzione per le bambine e i bambini che vivono in condizioni precarie.

Sul sito ufficiale dell'Unicef si legge una nota: «Proseguendo la collaborazione di lungo corso con l’Unicef e in linea con la sua missione di promuovere un cambiamento positivo a livello sociale, Gucci è lieta di annunciare oggi, a nome del Direttore Creativo Sabato de Sarno e di tutti i suoi dipendenti, una donazione di 300.000 euro a favore del Fondo Tematico per l’Istruzione dell’Unicef.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 20 Dicembre 2023, 15:36

© RIPRODUZIONE RISERVATA