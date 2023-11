Balenciaga lancia la "Towel Skirt": la moda della gonna-asciugamano, il prezzo non è per tutti

di Alessia Di Fiore

Moda sempre più senza confini. Nella collezione Spring-Summer 2024, Balenciaga ha lanciato una Towel Skirt, ovvero una gonna-asciugamano. Il prezzo? Non per tutti, parte da 925 dollari.

Ma non tutto è come sembra, per quanto questo capo abbia tutto l'aspetto di un vero e proprio asciugamano da usare in sala da bagno, questa gonna si indossa invece sui pantaloni.

Peccato, che questa moda sia stata già lanciata dalle Gemelle Olsen nel film "Una pazza giornata a New York", quando corrono per la città in accappatoio: ma non hanno influenzato proprio nessuno, chissà se Balenciaga ci riuscirà?

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 15 Novembre 2023, 17:23

© RIPRODUZIONE RISERVATA