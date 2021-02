Altaroma 2021 svela il calendario digitale: tutti gli appuntamenti della Roma Fashion Week

Niente sfilate in presenza, se non per un ristrettissimo numero di addetti ai lavori tra cui Leggo che si riconferma media partner, per l'edizione invernale di Altaroma 2021. La Roma Fashion Week, in programma dal 18 al 20 febbraio, si sposta completamente sul digitale sulla piattaforma Altaroma Digital Runway. Le passerelle andranno in onda direttamente dal grande schermo di Cinecittà, la location scelta per ospitare le sfilate in diretta dallo Studio 12.

Organizzata da Altaroma con il sostegno di ICE Agenzia, Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e il supporto dei Soci (Camera di Commercio di Roma, Regione Lazio, Città Metropolitana e Risorse per Roma), la Fashion Week si snoda in un calendario di tre giorni fatto di talk, sfilate, presentazioni online, e la settima edizione di Showcase.

«La parola d’ordine quest’anno è opportunità - spiega Silvia Venturini Fendi, Presidente di Altaroma - l’opportunità che dobbiamo offrire, seguendo la nostra vocazione di sostenitori dei giovani marchi, e l’opportunità che va còlta, da chi partecipa e da chi lavora insieme a noi, affinché il lavoro di questi difficili mesi si trasformi in successo e dia un nuovo impulso al sistema gravemente colpito da questa pandemia».

Altaroma 2021, il programma

Inaugura la tre giorni la nuova edizione dei Fashion Talk, organizzati in collaborazione con la 24Ore Business School; Artigianato Sostenibilità e Made in Italy le tematiche su cui verteranno tutti gli incontri e che vedrà ospiti, tra gli altri, alcune tra le figure istituzionali più vicine alla società, tra cui la Camera di Commercio, ICE Agenzia, il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, la Regione Lazio e il Comune di Roma.

Nella penombra delle scenografie più suggestive che hanno fatto sognare milioni di spettatori, sfileranno: Federico Cina, Roi du Lac, Gretel Z., Dalpaos, Casa Preti, Maison Luigi Borbone, Edoardo Gallorini, Alexandre Blanc, Gall, Francesca Cottone. Non mancheranno le sfilate collettive Rome is my Runway.

Sempre grande l’attenzione verso la formazione e la specializzazione, che si concretizza con il coinvolgimento delle accademie di Moda - ABA Roma - Accademia di Belle Arti di Roma, Accademia Italiana, IED - Istituto Europeo di Design, MAM - Maiani Accademia Moda, NABA, Nuova Accademia di Belle Arti -, attraverso video realizzati appositamente per essere caricati sulla piattaforma; mentre l’Accademia Koefia sfilerà con i final work degli studenti. Non ci sarà solo quella di Altaroma, che per questa eccezionale edizione ha realizzato una collaborazione con Renoon, motore di ricerca sulla moda sostenibile; e ancora, insieme a Design Italy, ha avviato una partnership per raccontare la Fashion Week e offrire opportunità di promozione ai designer; infine si rinnova il sodalizio con White Milano, che accoglierà sul loro portale una selezione di brand. In calendario anche gli short film del Creative District e di International Couture, e la presentazione del volume della giornalista Giulia Rossi, in collaborazione con CNA – Federmoda.

Per la settima edizione di Showcase: // Delirious Eyewear, 0770, 107 Gioielli, Alessandra Balbi, Alldaylong, Amato Daniele, Annagiulia Firenze, Aru Eyewear, Asciari, Asiana, Ballerì Sorrento, Bams, Batog, Bav Tailor, BGBL - bouncing bags, Camera Creativa, Carolina Ravarini, Casa Preti, Chiara Perrot, Chitè, Dejamis, Dellamonica, Delve Artisanal jewelry art, DeRosis, EllemenTi, Eticlò, Face to face style, Ferilli Eyewear, Fili Pari, Francesca Cottone, Francesca Marchisio, Frei und Apple, Frida Querida Firenze, Froy, Gaiofatto, Giulia Barela Jewelry, Gretel Z., Habanero, Id.eight, Italo Marseglia, Jajo Made in Italy, Lana Volkov, Lavinia Fuksas, Le Nine’, Les Jeux Du Marquis, Maiorano, Maison Luigi Borbone, Marco Trevisan, Maria Sapio, Massimo Melchiorri, Matt Moro, Mich Vasca, MSB Cameos, Of Handmade, Officine 904, Paoli, Pommes de Claire, Rifò, Roberto di Stefano, Roberto Lucchi, Sabrina Formica, Sartoria 74, Scilé, SG 83 di Silvia Gatti, Skato’ Design, Tepito, The Beatriz, Valentina Poltronieri, Valeria Vezzani, Vanessa Saroni, Verybusy, VillaTrentuno, Vitelli - Maglieria Italiana, Yarden Mitrani, Yekaterina Ivankova, Zerobarracento, Wuuls.

