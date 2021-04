Superenalotto, pensionato di Trieste riscuote la vincita da 67mila euro del 2 marzo scorso

Superenalotto: un pensionato di Trieste riscuote la vincita da 67mila euro del 2 marzo scorso. La giocata che ha sfiorato i Jackpot, visto che si tratta di un "5", è stata effettuata presso il punto vendita Sisal Bar Danilo di via Flavia 45, a Trieste (TS) , realizzato nel concorso n. 26 di martedì 2 marzo 2021.

È stata presentata per l’incasso la vincita da 67.616,63 euro con un "5" al SuperEnalotto, realizzato nel concorso n. 26 di martedì 2 marzo 2021. Il vincitore, riporta agipronews, è un pensionato, vedovo, che gioca sempre gli stessi numeri, che fanno parte della combinazione vincente estratta il 2 marzo (3, 32, 39, 56, 77, 89 Jolly 90, SuperStar 82): non ricorda nulla di speciale accaduto nella giornata in cui ha giocato ma, alla scoperta della vincita, passando in ricevitoria il giorno successivo, ha realizzato che quel denaro servirà per condurre una vita più serena.

«Con la vincita non farò nulla di particolare, poter vivere con tranquillità la vita di tutti i giorni è già una cosa speciale», ha detto, confidando che continuerà a giocare, perché per lui il gioco è distrazione e divertimento.

