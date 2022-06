Lotto: il 15 su Cagliari arriva a 125 turni di assenza. Ecco la classifica dei ritardatari

Dopo l’estrazione del gioco del Lotto di martedì 31 maggio, il 15 su Cagliari resta al comando della classifica dei ritardatari con 125 assenze. Chiudono la top Five il 58 su Torino (110), il 45 sempre su Torino a 102 assenze, il 45 su Palermo a 100 e il 44 su Milano da 98.

Tra le combinazioni numeriche nell’estrazione del gioco del Lotto di martedì 31 maggio, da segnalare un terno in decina 90-9 su Roma (3-6-90), e un altro sempre in decina 90-9 su Nazionale (2-6-7), un terno in figura 3 su Bari (12-75-84) e un terno in decina 70-79 su Firenze (70-72-74).



Per gli ambi più ritardatari delle serie classiche, ricordi agipronews, la cadenza 4 su Milano è assente da 41 turni. Tra le decine la 70-79 su Milano è assente da 79 turni, mentre tra le figure la 3 su Palermo assente è da 51 turni.

Per i fortunati vincitori, ecco qui le modalità per incassare le vincite.



La classifica dei ritardatari del Lotto:



15 su Cagliari da 125

58 su Torino da 110

45 su Torino da 102

45 su Palermo da 100

44 su Milano da 98

