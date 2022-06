Lotto: vinti oltre 97 mila euro grazie a tre ambi e un terno. Ecco dove

Lotto: vinti a Pozzuoli (NA) oltre 97 mila euro grazie a tre ambi e un terno. Campania fortunata, nell'estrazione di martedì 31 maggio, premiato anche un altro giocatore ha centrato tre ambi e un terno per una vincita da 11.875 euro.

Il concorso del Lotto di martedì 31 maggio, premia Pozzuoli, in provincia di Napoli, dove sono stati vinti 97.500 euro grazie a tre ambi e un terno (7-21-23). Campania fortunata visto che a Napoli un altro fortunato giocatore ha centrato tre ambi e un terno per una vincita da 11.875 euro. La seconda vincita più alta del concorso si registra però a Bassiano, in provincia di Latina, dove un fortunato giocatore si è portato a casa 50.596 euro grazie a sei ambi, quattro terni e una quaterna con opzione LottoPiù sulla ruota di Roma.



Poker invece nella Capitale, dove sono state centrate quattro combinazioni vincenti: una da 32.250 euro grazie a tre ambi e un terno sulla ruota laziale, due da 13.125 euro per tre ambi e un terno sulla ruota di Cagliari, e ancora tre ambi e un terno, sempre sulla ruota sarda, dal valore di 10.500 euro.

Festa anche a San Benedetto del Tronto, in provincia di Ascoli Piceno, come riporta agipronews, con un premio da 25mila euro grazie a tre ambi e un terno, e a Monteroni di Lecce, dove sono stati centrati sei ambi, quattro terni e una quaterna con opzione LottoPiù su tutte le ruote per una vincita da 21.660 euro. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito 10,4 milioni di euro, per un totale di 446 milioni da inizio anno.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 1 Giugno 2022, 15:11

