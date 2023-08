10eLotto, vincita da 100mila euro a Venezia con un 9 Doppio Oro

di Redazione web

Il concorso del 10eLotto di giovedì 24 agosto ha sorriso a un fortunato giocatore di Venezia, che ha centrato un colpo da ben 100mila euro con un 9 Doppio Oro. Il podio di giornata viene completato da due 9 dal valore di 20mila euro ciascuno, uno a Castelcovati, in provincia di Brescia, e uno a Domodossola, in provincia del Verbano-Cusio-Ossola.

10eLotto: si festeggia a Venezia con un colpo da 100mila euro

Le vincite

Da segnalare nell'estrazione del 10eLotto di giovedì 24 agosto anche due vincite, entrambe da 9mila euro, in Calabria, una ad Acri, in provincia di Cosenza, con un 5 Extra, e l’altra a Catanzaro con un 4.

L’ultimo concorso del 10eLotto, rileva agipronews, ha distribuito premi per oltre 19,5 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di quasi 2,47 miliardi di euro in questo 2023.



Ultimo aggiornamento: Venerdì 25 Agosto 2023, 12:14

