10eLotto, vincita da 100mila euro a Nocera Inferiore . Ecco tutte le città fortunate

Il concorso di venerdì 18 agosto del 10eLotto ha fatto registrare vincite per un totale di 160mila euro in provincia di Salerno. In particolare, la vincita più alta è stata centrata a Nocera Inferiore con un 9 Doppio Oro da 100mila euro. Ma anche l'estrazione di sabato è stata particolarmente ricca. Ecco tutte le città fortunate.

10 e Lotto: centrata a Nocera Inferiore una vincita da 100mila euro. Ecco tutte le città fortunate

Tutte le vincite di venerdì 18 agosto

Pioggia di vincite per la provincia di Salerno che viene baciata dalla fortuna nell'estrazione di venerdì 18 agosto del 10eLotto.

Ma non finisce qui. Come riporta agipronews, sempre in provincia di Salerno si segnalano altre due vincite da 5mila euro ciascuna, una a Nocera Inferiore con un 8 Doppio Oro e l’altra a Battipaglia con un 7 Extra.

Le vincite di sabato 19 agosto

Nel concorso del 10 e Lotto di sabato 19 agosto, in provincia di Roma sono state registrate vincite per 56mila euro: la più alta è arrivata grazie a un 6 Oro da 25mila euro, seguita da un 3 Oro da 13 mila e da due 3 (combinazione 17-21-23) da 9mila euro ciascuno.

Da segnalare, infine, tre vincite da 20mila euro ciascuna: una a Viareggio, in provincia di Lucca, con un 9, una a Scala Coeli, in provincia di Cosenza, sempre con un 9, e la terza a Campi Salentina, in provincia di Lecce, con un 8 Doppio Oro.

L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per oltre 11 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 2,42 miliardi di euro in questo 2023.

