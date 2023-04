Vincenzo Schettini, il prof più social d'Italia racconta "La fisica che ci piace"

Semplice, irriverente e social. Vincenzo Schettini, o meglio, il prof influencer arriva dritto al cuore a suon di lezioni di fisica. Originario di Monopoli, Schettini insegna fisica dal 2007 in un Istituto tecnico di Castellana Grotte (BA). Nel 2014 la sua vita cambia con i social, di cui diventa star, tanto da pubblicare il libro "La fisica che ci piace", edito da Mondadori Electa l'11 ottobre 2022.

Qual è il segreto del suo successo social?

«Sono me stesso: racconto la fisica nello stesso modo in cui prenderei il caffè al bar con un amico».



Con il libro cosa vuole comunicare?

«L’idea che si possa raccontare la fisica a chiunque, soprattutto a chi non ha mai avuto un approccio positivo con questa materia. E perché non raccontarla partendo dalla mia quotidianità? Tutto può essere spiegato dalla fisica e qusto piace molto ai neofiti».



I suoi lettori chi sono?

«Dai bambini di 6 anni agli adulti 85enni, ho un pubblico trasversale e questo mi riempie di gioia. A 5 mesi dalll’uscita è ancora alto in classifica».



Col successo è cambiato il suo lavoro di prof?

«No, ho fatto una scelta netta: sono andato in partime verticale. Questo mi permette di fare lezione e prendermi del tempo per viaggiare, promuovere il libro e progettare. Infatti, non ho più tempo per me».



Non la infastidice la definizione di prof social?

«No, è una bella cosa. La scuola ha tanto da raccontare, ha bellissime realtà che bisogna diffondere e quale modo migliore se non tramite i social? Invito tutti i prof a farlo».



Progetto futuri?

«Sento che il prossimo passo sarà la televisione. Mi sono arrivate tante proposte, ma voglio essere attento e scegliere bene».

