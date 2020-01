Roma, tutto esaurito al teatro Eliseo per la presentazione del libro di Giovanni B. Algieri

Lunedì 20 Gennaio 2020, 15:25

Tutto esaurito, nonostante il blocco del traffico disposto in città, il foyer del Teatro Eliseo per la data romana de “La prima Luna storta”, il terzo libro di Giovanni B.Algieri sugli scaffali già da qualche giorno per AlterEgo Editori..Accanto al giovane autore e regista originario di Corigliano – Rossano l’intensità della colonna sonora offerta da Scarda, il “cantautore misterioso” svelato proprio nel corso della serata, le letture splendidamente interpretate da Camilla Bianchini (attrice vista a Torino per l'anteprima nazionale del film "Letto n.6", regia di Milena Cocozza, prodotto dai Manetti Bros) e da Andrea Venditti (già al cinema per la direzione di Massimiliano Bruno in “Non ci resta che il crimine”), protagonisti che hanno accompagnato l’autore in una deliziosa chiacchierata stimolata dall’energia di Martina Martorano (speaker radiofonica, redattrice di Propaganda Live e direttrice artistica del Lanificio).Dopo le due date da tutto esaurito in Calabria riesce e convince la prova romana dell’autore che sta suscitando l’interesse della critica di settore e generalista, con più recensioni e interventi su diversi media negli ultimi giorni. Risate, musica e divertimento gli ingredienti di una serata che conferma come una nuova generazione di autori e protagonisti del mondo dello spettacolo sia pronta ad occupare la scena con personalità e carisma. Giovanni B.Algieri è ora pronto a concludere il tour de “La prima Luna storta” a Milano, nella spigliata cornice giovanile dell’Ostello Bello, ancora una volta seguito con attenzione dall’affetto del suo pubblico che non manca di sostenerlo e di affollare gli appuntamenti in cui è possibile incontrarlo.