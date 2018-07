Pensare sostenibile. Una bella impresa", il libro che insegna a diventare imprenditori

Lunedì 9 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 19:09 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Offrire a chi guida le imprese, ai tanti imprenditori italiani e ai giovani che desiderano diventarlo, un piccolo contributo di conoscenza e incoraggiamento per superare i propri confini personali e professionali e per guardare insieme al grande progetto imprenditoriale cui tutti noi umani siamo chiamati a partecipare: pensare sostenibile per realizzare il futuro che vogliamo. È con questo obiettivo che nasce il libro di Barbara Santoro, “Pensare Sostenibile. Una Bella Impresa”, pubblicato da Egea, per promuovere un’idea di imprenditoria sana e in grado di diventare motore del benessere sociale. A partire da questa premessa, il lavoro di Barbara Santoro, General Manager di Shenker, la rete nazionale di scuole specializzate nella formazione linguistica in inglese, ripercorre l’evoluzione del concetto di sostenibilità, concentrando progressivamente lo sguardo da una scala planetaria all’Europa, all’Italia. Il libro dà voce ad alcuni nomi di spicco di chi nelle imprese ha pensato e realizzato progetti concreti, impegnandosi in prima persona, mettendoci energia e tempo, e coinvolgendo i propri collaboratori e i diversi attori sul territorio. “Raccolgo le storie e faccio in modo che arrivino a più persone, come se lanciassi messaggi in bottiglia”, afferma l’autrice che ha già presentato il volume in diverse città italiane.