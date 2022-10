Giusina Battaglia, un viaggio nei sapori della Sicilia

di Rita Vecchio

Un’altra tappa, un altro traguardo. Questo libro, appena uscito, è il secondo capitolo del successo editoriale Giusina in cucina. La cucina è servita a sua volta sequel del programma tv in onda su Food Network. L’evoluzione di un cammino applaudito ed emozionato che Giusi Battaglia, “palermitana purosangue” da vent’anni nel mondo della comunicazione e, dalla pandemia in poi, anche volto noto delle televisione, è fatto di ingredienti e ricette tradizionali, semplici e alla portata di tutti. Le ricette di Viaggio in Sicilia «descrivono la Sicilia a tutto giro - racconta Giusi Battaglia - Ci sono alcuni piatti poco conosciuti di luoghi piccolini. Dalle Genovesi ericine al buccellato, ricette amate e curiose». La novità rispetto al primo libro, è il compendio dedicato allo street food il «cibo degli dei, goloso e facile che piace a chiunque». Arancine, anelletti al forno, frittelle, pizzette, cartocciata e calzoni fritti insieme ad antipasti, primi, secondi, lievitati e dolci, paragrafi ricchissimi di titoli: la “Scaccia ragusana”, le “Mafalde”, le “Chiacchiere della signora Clausi”, le “Bombette di ricotta”. La prefazione è del bistellato siciliano Pino Cuttaia, «uno dei migliori chef al mondo. Sono orgogliosa di averlo avuto ospite protagonista in una puntata del mio programma (Giusina in cucina, ndr) e sono emozionata di avere la sua firma su questo libro che è parte di me». E dal 27 ottobre, sarà in onda con il nuovo programma Ci vediamo al bar – Sapori di Sicilia in sfida con l’attore Paolo Briguglia, sempre su Food Network Canale 33.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 27 Ottobre 2022, 06:10

© RIPRODUZIONE RISERVATA