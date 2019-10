“La trama del mondo”: il saggio di ​Kassia St. Clair

Datemi un filo vi spiegherò il mondo. Kassia St. Clair nel suo interessante saggio “La trama del mondo. I tessuti che hanno fatto la storia” parte dai filati e dai loro scambi e commerci per comprendere i grandi rivolgimenti sociali e culturali. Ogni filo cucito apre una finestra su un periodo storico. Ci sono le bende di lino che avvolgono la mummia di Tutankhamon; le vele di lana con cui i Vichinghi lambirono le Americhe prima di Colombo; la leggendaria Via della Seta. Fino alle tute spaziali per l’uomo sulla Luna.



Kassia St Clair, La trama del mondo, Utet, 352 p, 24 euro Martedì 8 Ottobre 2019, 08:59

