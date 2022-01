Kate Middleton, i suoi primi 40 anni. La scalata della borghese nata per diventare Regina

Catherine Middleton, duchessa di Cambridge, futura principessa del Galles, ha compiuto 40 anni il 9 gennaio: età che esige bilanci.

Chi è Kate? Per molti perfetta; per altri arrivista, spinta dalla mamma fin dall'infanzia a studiare da regina della Gran Bretagna. Per gli appassionati della Royal Family più seguita al mondo è fresco di pubblicazione Kate. Luci e ombre della futura regina, della giornalista Eva Grippa. Cosa sappiamo davvero di Kate? Grippa rivela la vita di una donna che «con tenacia ha saputo integrarsi nella Royal Family più complicata del mondo, ma anche addomesticare la temibile stampa britannica». Borghese di buona famiglia, grazie ai genitori, papà Francis e mamma Carol Goldsmith, diventati ricchissimi lasciando la British Airways per il commercio, Kate è potuta crescere nell'agio frequentando scuole e università giuste. Alla St. Andrews University nel 2001 conosce il principe William, con cui convola a nozze il 29 aprile 2011. Da allora non sbaglia un colpo: tre figli, l'approvazione della regina Elisabetta, è il contrario della suocera Diana che non ha mai conosciuto. Sempre composta, sportiva ma a suo agio nei ricevimenti aristocratici, silenziosa con la stampa, molto simile a Diana solo nell'impatto sulla moda. Il suo abbigliamento, infatti, che mixa con sapienza grandi griffe a quelle democratiche, è sempre copiatissimo e ha fatto la fortuna di molti brand. Nemmeno i presunti dissapori della cognata Megan Markle, che poi con il marito Harry si è trasferita in America per allontanarsi dalla ditta reale, ne hanno scalfito la popolarità. La domanda resta: ci è o ci fa? Il libro di Grippa darà le chiavi di lettura giuste.

Eva Grippa

Kate, Luci e ombre sulla futura regina

De Agostini, 224p, euro 17

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 12 Gennaio 2022, 08:22

© RIPRODUZIONE RISERVATA