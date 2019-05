Harry Potter, in arrivo quattro nuovi libri: esploreranno le materie della scuola di Hogwarts

, l'editore digitale dei libri della Rowling, pubblicherà il prossimo 27 giugno in versione ebook delle storie che però non sono esattamente dei romanzi, ma narrazioni che esploreranno «il folclore e la magia che sono nel cuore delle storie di Harry Potter». I quattro libri si concentreranno sulle materie studiate nella scuola di Hogwarts, come la divinazione, l'erbologia, la difesa contro le Arti Oscure, l'astronomia, le pozioni magiche e le creature magiche.Secondo l'editore Pottermore, i quattro nuovi titoli sono adattati dall'audiolibro «Harry Potter: A History of Magic», ispirato alla omonima mostra della British Library di Londra. Ognuno dei quattro titoli prenderà in esame materie specifiche che compongono il: «Harry Potter - A Journey Through Charms and Defence Against the Dark Arts», «A Journey Through Potions and Herbology», «A Journey Through Divination and Astronomy» e «A Journey Through Care of Magical Creatures».