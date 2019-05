Kit Harington va in riabilitazione: «Stress e alcol dopo la fine di Game of Thrones»

Jon Snow ha finito la sua avventura a nord della Barriera con il Popolo libero (o con i Bruti, come preferite), Kit Harington, l'attore che lo ha interpretato nelle otto lunghe stagioni di Game of Thrones, è finito in riabilitazione: è la notizia clamorosa rivelata dai media americani, secondo cui l'attore è entrato in un centro di riabilitazione per via del troppo stress e del troppo alcol. «La fine dello show lo ha colpito duramente», ha fatto sapere una fonte vicina al 32enne attore britannico a Page Six, la rubrica di gossip del New York Post.



Game of Thrones, la puntata finale. Da Daenerys a Tyrion, ad ognuno il proprio destino



Kit da un mese sarebbe ricoverato nella clinica Privé-Swiss sul mare del Connecticut, una struttura a cinque stelle, dove è arrivato ancor prima che sugli schermi di mezzo mondo (in Italia su Sky Atlantic) andasse in onda il finale della serie, che è stata salutata da milioni di fan con svariate critiche e parecchie lamentele, così come l'intera stagione conclusiva. Il centro di riabilitazione Privé-Suisse è lo stesso a cui si rivolse anche l'anno scorso Selena Gomez.







Il centro permette ai suoi vip di risiedere in villini privati con vista sull'oceano in cui i pasti sono preparati da personal chef e programmi di wellness tra cui massaggi e classi di Pilates. Harington, che nei giorni scorsi era stato visto a Madison, un villaggio nelle vicinanze del centro, apparentemente in buona salute, si sta sottoponendo a sedute psicologiche, meditazione e terapia cognitiva-comportamentale per combattere lo stress. «Ha deciso di usare questa pausa nei suoi impegni lavorativi come opportunità per risolvere alcuni problemi personali», hanno spiegato fonti del suo entourage. «Ha avuto un momento in cui si è chiesto 'E ora, cosa c'è dopo?'», spiega un amico. ha finito la sua avventura a nord della Barriera con il Popolo libero (o con i Bruti, come preferite),, l'attore che lo ha interpretato nelle otto lunghe stagioni di Game of Thrones, è finito in riabilitazione: è la notizia clamorosa rivelata dai media americani, secondo cui l'attore è entrato in un centro di riabilitazione per via del troppo stress e del troppo alcol. «La fine dello show lo ha colpito duramente», ha fatto sapere una fonte vicina al 32enne attore britannico a Page Six, la rubrica di gossip del New York Post.Kit da un mese sarebbe ricoveratosul mare del Connecticut, una struttura a cinque stelle, dove è arrivato ancor prima che sugli schermi di mezzo mondo (in Italia su Sky Atlantic) andasse in onda il finale della serie, che è stata salutata da milioni di fan con svariate critiche e parecchie lamentele, così come l'intera stagione conclusiva. Il centro di riabilitazione Privé-Suisse è lo stesso a cui si rivolse anche l'anno scorso Selena Gomez.Il centro permette ai suoi vip di risiedere in villini privati con vista sull'oceano in cui i pasti sono preparati da personal chef e programmi di wellness tra cui massaggi e classi di Pilates. Harington, che nei giorni scorsi era stato visto a Madison, un villaggio nelle vicinanze del centro, apparentemente in buona salute, si

Kit Harington and Emilia Clarke’s reactions to the #GameOfThrones finale say it all pic.twitter.com/Y1aSDfa3P4 — NowThis (@nowthisnews) May 29, 2019

Nei giorni scorsi l'Organizzazione mondiale della sanità ha incluso lo stress da lavoro come condizione medica. Per Snow, dopo otto anni di «full immersion» in Trono di Spade, la fine dello show ha probabilmente catalizzato la crisi: nei giorni scorsi è inoltre circolato in rete un video in cui si vede la sua disperazione di Kit dopo aver appreso la fine che gli autori David Benioff e D.B. Weiss avrebbero fatto fare alla sua amata Daenerys. La stessa Emilia Clarke, che nella serie interpretava appunto la parte della Madre dei draghi, ha avuto seri problemi di salute durante la lavorazione dello show e per due volte ha rischiato di morire per un aneurisma al cervello.

Mercoledì 29 Maggio 2019, 16:40

© RIPRODUZIONE RISERVATA