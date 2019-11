Danzando sull'orlo dell'abisso, Gregoire Delacourt racconta l'amore e la passione

Martedì 5 Novembre 2019, 09:19

Lei è Emma, 40 anni, un marito, tre figli, un lavoro in un negozio per abiti da bambini in cittadina francese.Un giorno in una brasserie incontra lo sguardo di uno sconosciuto: «Il genere di uomo per cui una donna è disposta a mollare tutto». Da quel momento Emma cambia ogni cosa: la sua vita, le sue idee e il suo sguardo sul mondo., pubblicitario e romanziere blockbuster, racconta la vertigine del desiderio e le conseguenze della libertà.