Weekend a Roma d'estate: 5 eventi da non perdere sabato 29 e domenica 30 luglio

Anche d'estate Roma è ricca di eventi a cui partecipare. Per il weekend che sta per iniziare, 29 e 30 luglio 2023, sono tanti gli appuntamenti da seguire e accessibili a grandi e piccoli. Musica, storia, cultura, shopping e escursioni, il fine settimana è alle porte e ancora una volta all'insegna del divertimento e del relax.

Tra i tanti appuntamenti previsti nella Capitale ricordiamo This is Wonderland Roma, Festa de' Noantri, Musei Vaticani ad Ingresso gratuito, Effetto Notte Roma 2023 a Santa Croce in Gerusalemme, Rally di Roma Capitale 2023.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 28 Luglio 2023, 22:41

