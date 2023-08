Weekend a Roma e dintorni: 5 eventi da non perdere sabato 5 e domenica 6 agosto

Sta per iniziare un nuovo weekend, il primo di agosto. Qualcuno è già partito per le vacanze, qualcun altro si sta preparando e c'è chi, invece, resta in città. Dunque, cosa fare in questo fine settimana estivo a Roma? Scopriamolo insieme.

Roma, incendio a Ponte Mammolo: notte di fuoco​ sulla sponda del fiume Aniene. Brucia discarica abusiva

TheBorderline, Vito Loiacono si sfoga sui social dopo la morte di Manuel a Casal Palocco: «La gente è cattiva»

Tra gli appuntamenti romani da non perdere: Rievocazione storica del Miracolo della Neve, Musei gratis, Sagra delle Fettuccine ai Funghi Porcini ad Ascrea (Lago del Turano), Altre Piazze. Il festival delle terrazze romane, This is wonderland.

FOTO: SHUTTERSTOCK, LUX EVENTI, ROBERTO SCORTA MUSICA: PROJECT A_KORBEN

LEGGI ANCHE: — Il nome segreto di Roma, ecco qual era il vero nome della città e perché veniva tenuto nascosto

Ultimo aggiornamento: Venerdì 4 Agosto 2023, 12:32

© RIPRODUZIONE RISERVATA