Roma, incendio a Ponte Mammolo: notte di fuoco​ sulla sponda del fiume Aniene. Brucia discarica abusiva

Un vasto incendio di sterpaglie e rifiuti è divampato ieri sera, poco prima della mezzanotte in via di Ponte Mammolo nei pressi del civico 61 sulla sponda del fiume Aniene. Bruciano, ancora stamattina, i rifiuti di una discarica e alcune baracche di un insediamento abusivo.

Il fumo ha raggiunto anche le zone limitrofe rendendo irrespirabile l'aria ancora nelle prime ore del mattino di oggi.

I lavori di spegnimento

Sul posto ci sono ancora fiamme e stanno operando per lo spegnimento sei squadre di vigili del fuoco con 5 autobotti oltre al gruppo per il movimento terra necessario per lo smassamento dei rifiuti.

Raccomandazioni per i cittadini

Sul sito di Roma Capitale si raccomandando i cittadini a fare attenzione: «Incendio in zona Ponte Mammolo: raccomandazioni per i cittadini. A scopo precauzionale gli abitanti della zona sono invitati a mantenere chiuse per le prime ore della mattinata le finestre delle abitazioni nelle vicinanze, fino al raggio di un chilometro dal sito di origine dell'incendio. Richieste le attività di rilevazione della qualità dell'aria. Le attività di spegnimento dell’incendio divampato nella notte in via di Ponte Mammolo al civico 61 sono ancora in corso».

