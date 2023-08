Carta d'identità elettronica, un nuovo open day a Roma: ecco quando e come funziona, tutte le informazioni

di Alessia Perreca

Per smaltire le tante richieste, Roma organizza un nuovo open day nel primo weekend di per richiedere la carta d'identità elettronica. Sabato 5 e domenica 6 saranno agosto aperti le sede dei Pit (Punti Informativi Turistici, ndr) di Piazza Sonnino, Piazza delle Cinque Lune e Piazza Santa Maria Maggiore. Ecco come funziona e gli orari previsti.

Carta d'identità elettronica: un nuovo open day

Come reso noto da Alessia Perreca de Il Messaggero, per la richiesta del nuovo documento, da domani mattina (venerdì 4 agosto) a partire dalle 9, sul sito Agenda Cie del Ministero dell'Interno, è obbligatoria la prenotazione (fino ad esaurimento delle disponibilità). Nella giornata dell'open day bisognerà presentarsi muniti del precedente documento d'identità, del ticket di prenotazione, di una fototessera e di una carta di pagamento elettronico.

«Con l’obiettivo di andare incontro alle esigenze della cittadinanza anche in piena estate continuano gli Open Day dedicati alla CIE con cui Roma Capitale mette a disposizione un ulteriore canale di accesso al servizio di rilascio del documento elettronico: il prossimo weekend gli ex PIT rimarranno aperti per accogliere oltre 300 richieste di CIE, con prenotazione il giorno precedente.

GLI ORARI

Sabato 5 agosto

Ex Pit: dalle 8.30 alle 16.30

Domenica 6 agosto

Ex Pit: dalle 8.30 alle 12.30

