Vaccino Lazio, prenotazioni dal medico di base al via da venerdì 11 giugno

Da venerdì 11 giugno sul portale salutelazio.it saranno disponibili le prenotazioni anche presso i medici di medicina generale. Dal 15 giugno la fascia d'età 12-16 anni (nati 2009-2005) deve rivolgersi per la prenotazione al pediatra di libera scelta/medico di medicina generale da cui è assistito. Previsti junior open day in tutto il Lazio anche per 12/16 anni. Il primo sarà a rieti domani domenica 6 giugno.

Covid Lazio, il bollettino di sabato 5 giugno 2021: oggi 210 positivi (93 a Roma) e 9 decessi. Incidenza e rt da zona bianca

