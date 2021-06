Covid Lazio, il bollettino di sabato 5 giugno 2021: oggi 210 positivi (93 a Roma) e 9 decessi. Incidenza e rt da zona bianca

Covid nel Lazio, il bollettino di sabato 5 giugno. Nel Lazio su oltre 11mila tamponi (-252) e quasi 16mila antigenici per un totale di quasi 27mila test, si registrano 210 nuovi casi positivi (+13), i decessi sono 9 ( = ), i ricoverati sono 750 (-47). I guariti sono 1092, le terapie intensive sono 126 (-2). Il rapporto tra positivi e tamponi è al 1,8%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende allo 0,7%. I casi a Roma città sono a quota 93.

«Incidenza e valore Rt da zona bianca. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 1,8 per cento, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende allo 0,7 per cento. I casi a Roma città sono a quota 93». Lo rende noto l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato.

Nel dettaglio delle aziende sanitarie locali del Lazio:

la Asl Roma 1 registra 45 casi positivi al Covid-19 nelle ultime 24 ore e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 2 decessi.

La Asl Roma 2 registra 25 positivi nelle ultime 24 ore e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 2 decessi.

La Asl Roma 3 registra 25 positivi nelle ultime 24 ore e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra 1 decesso.

La Asl Roma 4 registra 12 positivi nelle ultime 24 ore e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra un decesso.

La Asl Roma 5 registra 18 nuovi positivi nelle ultime 24 ore e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 2 decessi.

La Asl Roma 6 registra 12 positivi nelle ultime 24 ore e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra 1 decesso.

Per quanto riguarda le province del Lazio, si registrano 73 casi positivi al Covid-19 e nessun decesso nelle ultime 24 ore. In particolare, nella Asl di Latina sono 28 i nuovi positivi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Non si registrano decessi. Nella Asl di Frosinone si registrano 7 nuovi positivi e si tratta di casi isolati a domicilio contatti di un caso già noto o con link familiare. Nella Asl di Viterbo si registrano 38 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Infine, nella Asl di Rieti non si registrano nuovi casi positivi.

Vaccinazioni. Nel Lazio sono state superate le 3,6 milioni di vaccinazioni: più di un adulto su due ha ricevuto almeno la prima dose e uno su quattro ha terminato il percorso vaccinale. «Entro il 27 luglio tutti gli assistiti del Lazio avranno avuto almeno una dose». Lo afferma l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato.

Ultimo aggiornamento: Sabato 5 Giugno 2021, 16:09

