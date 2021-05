Vaccino, open week Lazio dal 2 al 6 giugno per gli over 18: come prenotarsi con la app Ufirst

Nel Lazio si svolgeranno due open week vaccinali nella settimana del ponte del 2 giugno in occasione della festa della Repubblica. Ha illustrato i dettagli l'assessore alla Sanità e integrazione sociosanitaria del Lazio Alessio D'Amato intervenuto oggi in audizione in commissione regionale Sanità in merito all'aggiornamento sull'emergenza sanitaria Covid-19 e piano vaccini.

Lazio in zona bianca da metà giugno, D'Amato: «Tutti i valori sono in netto calo»

Il primo open week riguarderà la categoria dei maturandi: «Oggi chiudono le prenotazioni alle 22 e sono oltre 40 mila coloro i quali si sono prenotati per il vaccino anti Covid tra i 17 e i 19 anni che quest'anno faranno l'esame di maturità. Per noi si tratta di un risultato importante. Le somministrazioni saranno effettuate da domani al 3 giugno con il vaccino Pfizer in 70 centri di somministrazioni».

Questa settimana poi si svolgerà il grande open week festa della Repubblica al quale potranno prenotarsi tutti i cittadini del Lazio che vogliono, a partire dai 18 anni in su. «Le prenotazioni si apriranno questo pomeriggio intorno alle 15, con una modalità che abbiamo già sperimentato cioè con il ticket virtuale scaricabile sull'app Ufirst. Le somministrazioni si svolgeranno dal 2 al 6 giugno con AstraZeneca e i punti vaccinali a disposizione saranno 50».

