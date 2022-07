Vaccino Covid nel Lazio, dal 14 luglio prenotazioni per la quarta dose agli over 60: riaprono gli hub

​Vaccino Covid nel Lazio, dal 14 luglio sarà possibile prenotarsi per la quarta dose per tutti gli over 60. Nel Lazio, dopo l'attesa circolare del Ministero della Salute e dell'ok da parte di AIFA sulla quarta dose, da giovedì 14 luglio ci si potrà prenotare sul portale regionale: la somministrazione della quarta dose per over 60 potrà esser fatta anche presso il proprio medico di medicina generale e nelle oltre 500 Farmacie che hanno aderito alla campagna vaccinale. Saranno riattivati alcuni Hub vaccinali, tra i quali La Vela a Tor Vergata, via Lamaro presso gli Studi di Cinecittà, la Stazione Termini, l'Istituto Spallanzani e piazzale Ostiense ACEA.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 11 Luglio 2022, 15:48

© RIPRODUZIONE RISERVATA