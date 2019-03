Strano avvistamento vicino Roma: le immagini del presunto Ufo

Ha tutta l'aria di essere un Ufo lo strano oggetto avvistato nei cieli di Pratica di Mare (Roma) il 26 gennaio scorso. In queste ore circola in rete su Youtube un video che mostra un oggetto volante lampeggiare di notte. E c'è chi grida all'alieno.



A postare il filmato gli attivisti del Gruppo Skywatchers Convegno di Ufologia Città di Pomezia, coordinato dalla nota ufologa Francesca Bittarello, organizzatrice dell'evento internazionale 'Ufology World' in programma l''11 e il 12 maggio prossimi nella cittadina laziale.







Il Gruppo, che organizza mensilmente serate di osservazione notturna dei cieli, ha notato all’improvviso una sfera luminosa materializzatasi senza alcun rumore, di colore bianco opalescente. «Il moto e la conformazione sferica escludono si tratti di un velivolo di fattura umana», sottolinea la stessa Bittarello, che ha sottoposto a perizia il video. © RIPRODUZIONE RISERVATA