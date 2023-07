Turista tedesco di 17 anni sfregia il Colosseo, terzo caso in pochi giorni: era in gita con la scuola

di Redazione web

Un altro sfregio, il terzo in pochi giorni, al monumento più rappresentativo d'Italia e tra i più famosi al mondo: il Colosseo. Stavolta il colpevole è un turista tedesco di 17 anni, in gita con la scuola a Roma. Accompagnato da un insegnante, é stato denunciato dai Carabinieri del Comando di Piazza Venezia per deturpamento al Colosseo.

Cosa è successo

Poco prima delle 18 di ieri, un altro turista, uno studente tedesco di 17 anni, accompagnato da un insegnante, é stato denunciato dai Carabinieri del Comando di Piazza Venezia per deturpamento al Colosseo.

Terzo caso

La notizia arriva a poche ore da quella di una turista svizzera di 17 anni, anche lei sorpresa a incidere il muro del Colosseo, filmata e denunciata. Prima di lei, era stato un turista bulgaro (ma residente in Inghilterra) a essere denunciato. Aveva inciso il suo nome e quello della fidanzata sul muro.

Domenica 16 Luglio 2023

