Turista inglese di 70 anni disperso da 4 giorni lungo la via Francigena,

Sono ancora in corso le ricerche di un turista straniero scomparso da circa 4 giorni, smarritosi lungo la via Francigena, nei boschi tra Sermoneta e Sezze, in provincia di Latina.

L'allarme sarebbe stato lanciato dallo stesso turista, di circa 70 anni, con l'immediato intervento dei Carabinieri di Sermoneta, dei vigili del fuoco, del 118, del Soccorso Alpino e di una pattuglia della Guardia di Finanza, al lavoro per ritrovare l'uomo.

Ultimo aggiornamento: Sabato 30 Settembre 2023, 20:18

