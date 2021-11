Turista circondata e derubata a Fontana di Trevi: prese tre giovani Rom

Impegnata a fotografare la Fontana di Trevi non si è accorta che tre donne l'avevano derubata. E' successo a una 58enne in visita nella Capitale. Le ladre hanno circondato la turista mentre fotografava Fontana di Trevi e le hanno rubato il portafoglio. Ma sono state arrestate ieri pomeriggio dai carabinieri della Stazione San Lorenzo in Lucina. Si tratta di tre donne, di 20, 26 e 29 anni, tutte già note alle forze dell'ordine e domiciliate nel campo nomadi di Castel Romano, finite in manette con l'accusa di furto aggravato in concorso.

I Carabinieri le hanno bloccate in via delle Muratte nei pressi della Fontana di Trevi dopo che avevano circondato una turista, 58enne italiana, intenta a scattare qualche foto e l'avevano derubata del portafogli, sfilandolo dalla tasca del suo giubbotto. La refurtiva è stata recuperata e riconsegnata alla vittima mentre le arrestate sono state portate in caserma e trattenute nelle camere di sicurezza, in attesa del rito direttissimo.

