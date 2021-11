Si infila in un ristorante per rubare, ma si ubriaca e si addormenta: arrestato

Il ladro si introduce in un ristorante nella notte, ma non resiste alla tentazione di bere gratis: così si ubriaca e finisce per addormentarsi, e viene arrestato dai carabinieri. Accade a Ostia dove i militari hanno messo le manette a un 38enne tunisino, con precedenti, accusato di furto aggravato in concorso: l'uomo è stato fermato dai carabinieri all'interno di un ristorante del Lido di Ostia in evidente stato di ebbrezza.

In quel ristorante il 38enne si era introdotto nel corso della notte unitamente ad un complice, che è riuscito poi a dileguarsi, scassinando la finestra. Dal sopralluogo e dall'immediata visione del sistema di videosorveglianza, i Carabinieri hanno accertato come il 38enne si è introdotto nel ristorante in quel momento chiuso, mettendo a soqquadro gli ambienti e riuscendo a rubare vari generi alimentari: liquori, vini pregiati nonché un microonde e varia attrezzatura da lavoro, per un valore complessivo quantificato in diverse migliaia di euro, portati via dal complice, mentre l'uomo accatastava altra merce da rubare.

Nel frangente però, il 38enne ha iniziato ad aprire e consumare numerose bevande alcoliche, fino ad addormentarsi all'interno del magazzino. I Carabinieri, infatti, quando sono intervenuti hanno bloccato l'indagato e, dopo aver ricostruito i fatti, lo hanno arrestato e messo a disposizione dell'Autorità Giudiziaria. Il Tribunale di Roma ha convalidato l'arresto e, all'esito del giudizio direttissimo lo ha ritenuto responsabile del reato di furto aggravato, condannandolo alla pena di 1 anno e 4 mesi di reclusione.

