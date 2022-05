Tsitsipas un gelato "mimetizzato" tra i turisti a Fontana di Trevi LE FOTO

Un gelato per addolcire la sconfitta di oggi al Foro Italico. Il finalista degli Internazionali di Roma Stefanos Tsitsipas infatti - dopo la sconfitta subita oggi pomeriggio da parte di Novak Djokovic in due set - ha scelto in serata di farsi una passeggiata nel centro di Roma gustandosi un gelato crema e pistacchio in zona Fontana di Trevi.

Il tennista greco, che è comunque tra i favoriti dei prossimo Open di Francia, è però stato subito riconosciuto dai suoi tifosi che lo hanno avvicinato per un selfie o un autografo. Tsitsipas - disponibilissimo - ha lasciato da parte il gelato che stava gustando, per intrattenersi con i suoi tifosi e scambiare quattro chiacchiere (e qualche gesto) con i curiosi e i suoi tifosi.

Anche se "mimetizzato" tra i tanti romani e i tanti turisti che facevano un giro in centro, Tsitsipas non è passato inosservato, dunque; è bastato un tifoso lo riconoscesse affinché tanti curiosi lo circondassero in maniera affettuosa e simpatica

Ultimo aggiornamento: Lunedì 16 Maggio 2022, 00:54

