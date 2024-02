Trattori, sit-in degli agricoltori alla Bocca della verità: «Non toccate il nostro cibo». Distribuiti spinaci ai cittadini

di Nikita Moro

Gli agricoltori continuano a protestare fra le strade di Roma. Nei giorni scorsi numerosi trattori hanno sfilato in tre diversi punti della città per richiamare l'attenzione delle autorità: bandiere tricolori e striscioni al Colosseo, Circo Massimo e Campidoglio. Oggi, invece, sit-in alla Bocca della verità: cinque trattori sono partiti da via Nomentana diretti verso il centro della capitale. La manifestazione è stata organizzata dai "Movimenti agricoli federati" (Maf). Roberto Rosati, uno dei portavoce, ha dichiarato: «Siamo di nuovo in piazza per incontrare i cittadini e spiegare le ragioni della nostra protesta. Rimarremo fino alle 16». Al presidio di via Nomentana, 111 «sono già arrivati i 15mila chili di spinaci freschi che doneremo a tutti i cittadini che tra oggi e domani passeranno a trovarci», ha aggiunto.

Così come mostra il video, gli agricoltori hanno raggiunto una delle mete più turistiche della capitale.

Uno degli organizzatori ha annunciato che domani saranno a piazza San Pietro: «Domani saremo con la mucca Ercolina, che abbiamo portato anche a Sanremo, a San Pietro per la benedizione».

Ultimo aggiornamento: Sabato 17 Febbraio 2024, 13:40

