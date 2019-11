Roma, due tifosi del Celtic accoltellati fuori da un pub del centro storico

Police outside Flann O’Brien pub In Rome where two Celtic fans stabbed. Understood injuries not life threatening. Investigation underway. pic.twitter.com/4YdmPx2aoq — Chris McLaughlin (@BBCchrismclaug) November 7, 2019

Giovedì 7 Novembre 2019, 01:25

Alcuni tifosi del Celtic, almeno due secondo quanto si apprende, sono stati accoltellati all'esterno di un pub al centro di Roma. Secondo le prime informazioni, i due si trovavano insieme con altri connazionali in una birreria di via Nazionale quando sono stati aggrediti da alcune persone, presumibilmente un gruppo di setto otto ultrà laziali, che si sono poi dileguati subito dopo l'aggressione. Secondo quanto scrive- corrispondente di BBC Scontland su Twitter - l'aggressione sarebbe avvenuta fuori dal PubSecondo le prime indiscrezioni che trapelano dagli inquirenti, gli aggressori avrebbero colpito a caso, unicamente per via della lingua inglese parlata dalle vittimeSul posto è intervenuta la polizia e alcune auto mediche. Le condizioni dei tifosi non sarebbero gravi. Questa sera, allo Stadio Olimpico, la Lazio affronterà gli scozzesi del Celtic in una gara di Europa League. I tifosi della squadra ospite sono già arrivati nella Capitale: 9mila i biglietti venduti ai supporters della squadra di Glasgow. La tensione è alta soprattutto in considerazione di quanto accaduto con gli striscioni antifascisti da una parte e i cori razzisti dall'altra durante il match di andata. Questa sera i due accoltellamenti, entrambi riconducibili secondo i poliziotti impegnati in strada, agli ambienti ultras della Lazio.