Terremoto a Roma, scossa avvertita nella zona Sud della Capitale

Terremoto a Roma. Una scossa di terremoto è stata avvertita chiaramente dalla popolazione nella zona Sud della Capitale, in particolare nella zona di Ponte di Nona. La scossa è stata di breve durata ed è stata avvertita anche nella zona di Ostia.

In attesa dei dati ufficiali di Ingv, sono tante le segnalazioni via social di chi ha avvertito con chiarezza la scossa di terremoto qualche minuto prima delle 16. Qualcuno scrive invece che le scosse sono state due. «Hanno tremato porte e finestre, specie infissi vecchi e di legno», scrive un utente su Twitter. Sul sito dell'Ingv, l'istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, non ci sono ancora aggiornamenti.

#terremoto a Roma? Sembrava qualcuno che cercava di scassinarmi le finestre 😫 — vi (@aperitivogrezzo) October 22, 2020

Ultimo aggiornamento: Giovedì 22 Ottobre 2020, 16:10

