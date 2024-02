Teresa Raso morta in un incidente, aveva 32 anni: l'auto finita in un fosso dopo lo schianto

di Raffaella Patricelli

Si terranno oggi i funerali di Teresa Raso, la donna di 32 anni rimasta vittima di un incidente stradale avvenuto ad Aprilia una settimana fa (il 10 febbraio scorso) in via Genio Civile, in periferia. Le esequie sono previste questo sabato alle 15.00 presso la chiesa parrocchiale Santa Teresa del Bambino Gesù ad Anzio. La camera ardente sarà allestita questo sabato dalle 10.30 alle 13.00 presso il cimitero di Aprilia.

La ragazza sabato scorso attorno alle 13.45 era alla guida della sua Ford Fiesta e stava procedendo lungo via del Genio Civile in direzione di Campo di Carne. Subito dopo il famoso "curvone", già teatro in passato di numerosi e gravissimi incidenti, l'impatto violentissimo contro una Yaris guidata da un ragazzo di 27 anni di Aprilia. Nello scontro la Ford Fiesta finì nel fosso laterale, mentre la Yaris terminò la sua corsa di traverso, al centro della carreggiata. Sul posto 118, polizia locale, protezione civile Alfa. La dinamica è ancora da chiarire.

Ultimo aggiornamento: Sabato 17 Febbraio 2024, 14:10

