Taxi, la notte è un problema: «Il 42% delle chiamate è senza risposta»

Di notte, dei taxi, neanche l'ombra. Un disagio crescente per i cittadini che, nelle ore notturne e quindi quando potrebbe esserci maggior bisogno del servizio taxi, mette in difficoltà romani e turisti.

La denuncia del Codacons

A denunciare il disservizio è l'associazione dei consumatori Codacons che riporta cifre allarmanti: nelle grandi città a vocazione turistica, prima fra tutti Roma, di notte 4 chiamate degli utenti ai servizi taxi locali su 10 resta inevasa. «L'offerta di auto bianche - spiegano dal Codacons - è decisamente insufficiente: il 42% delle chiamate degli utenti che necessitano di un taxi rimane senza risposta, percentuale che scende a circa il 30% all'ora di cena nei giorni feriali. E' necessario aumentare di almeno il 20% il numero di licenze ma nessuna amministrazione ha il coraggio». L'Associazione dei consumatori ha presentato una diffida ai sindaci delle principali città e un esposto alla Corte dei Conti per sanzionare i comportamenti scorretti, che arrecano danno al turismo, e per chiedere alla Guardia di finanza di indagare su eventuali ostacoli all'aumento delle licenze per il servizio taxi.

