Taxi e Ncc abusivi a Roma, Onorato: «Basta truffe ai turisti»

Alessandro Onorato contro il fenomeno dei taxi ed Ncc abusivi negli aeroporti di Fiumicino e Ciampino. L'assessore al Turismo, ai Grandi eventi e allo Sport di Roma, ha condannato un aspetto critico che non accenna a fermarsi.

Dopo la riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza, presieduto dal prefetto Matteo Piantedosi, Alessandro Onorato ha commentato così: «Basta truffe ai danni dei turisti e dei romani, che ledono terribilmente l’immagine di Roma nel mondo e sviliscono il lavoro di migliaia di operatori del servizio taxi e ncc che tutti i giorni lavorano con onestà. Nel 2022 è inaccettabile che ci siano ancora dei procacciatori di corse illegali, i cosìddetti battitori, dentro e fuori l'aeroporto di Fiumicino».

«È giunta l’ora che questo fenomeno criminale venga stroncato del tutto. Daspo immediato per soggetti noti che operano nell’illegalità. Ringrazio il Prefetto Piantedosi per aver convocato su nostra richiesta un comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza che oggi ha affrontato e discusso il fenomeno. Su sua iniziativa nasce un tavolo permanente interforze che coordinerà le iniziative e monitorerà gli effetti» - ha aggiunto Alessandro Onorato - «Roma Capitale potenzierà l’attività di controllo e verifica sul servizio Taxi e Ncc da parte degli agenti in borghese del Git della Polizia Municipale di Roma, tornando ad applicare il Protocollo d'Intesa con il Comune di Fiumicino che per troppi anni è stato disatteso. Stessa attenzione verrà garantita anche sull'aeroporto di Ciampino e sulla stazione Termini».

«Per migliorare l'accoglienza dei turisti stiamo predisponendo inoltre un servizio di assistenza al loro arrivo all'aeroporto di Fiumicino, come avviene in tutte le altre metropoli: New York e Miami, ma anche Parigi e Londra. I nostri nuovi steward, riconoscibili con una pettorina di Roma Capitale, non saranno più relegati nei Pit ma saranno presenti agli arrivi internazionali per offrire informazioni e assistenza a chi vuole visitare la nostra città, ma anche semplicemente capire quali sono i servizi di trasporto legali», ha concluso Onorato.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 2 Febbraio 2022, 13:18

