Tamponi nel Lazio, sei nuove postazioni drive-in. Migliorano i tempi d'attesa a Roma

Coronavirus, sei nuove postazioni per i tamponi drive in nel Lazio. Dopo il caos dei giorni scorsi, i tempi d'attesa si sono notevolmente ridotti, specie a Roma. Nelle altre province le code sono ancora lunghe.



Questa la lista delle nuove postazioni aperte da oggi nella regione:

Asl Roma 1:

Drive in pedonale Cristo Re Via Calasanziane 25, solo su prenotazione della Asl

IRCCS Idi dalle ore 14 su prenotazione della Asl Via Monti di Creta 104

Asl Roma 4:

Drive in a Ladispoli, Via Aurelia km 41500, parcheggio Casa della Salute di Ladispoli

Asl Roma 5:

Aeroporto di Guidonia a partire dalle 14:00, Via Roma

Asl Viterbo:

Drive in a Tarquinia, Viale Igea 1

Asl di Latina:

Drive in a Gaeta, Via Salita Cappuccini snc



Le nuove aperture hanno consentito, almeno a Roma, di ridurre i tempi d'attesa, che avevano raggiunto numeri drammatici la scorsa settimana. Nelle altre province i tempi d'attesa sono invariati, ma nella Capitale sono nettamente migliorati. Col passare delle ore, le code alle postazioni drive in si sono allungate, ma comunque con attese neanche lontanamente paragonabili a quelle della settimana scorsa.



Questi i tempi d'attesa nelle varie postazioni a Roma, aggiornati alle ore 14, basati sul numero di auto in coda:

Asl Roma 1:

Labaro 79, San Giovanni 42 (e 68 persone in fila al drive in pedonale), Santa Maria della Pietà 76

Asl Roma 2:

Togliatti 114, Odescalchi 70, Campus Biomedico 47, Istituto Zooprofilattico 110, Santa Lucia Ardeatina 10

Asl Roma 3:

Forlanini 60, Casal Bernocchi 30, parcheggio lunga sosta Fiumicino 54

Asl Roma 4:

Capena 20, San Paolo 43, Bracciano 0, Ladispoli 10

Asl Roma 5: Aeroporto di Guidonia aperto alle 14, Colleferro 42, Palombara Sabina 29, Centro Agroalimentare, 47

Ultimo aggiornamento: Lunedì 12 Ottobre 2020, 15:15

