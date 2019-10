Stradenuove, ecco il piano della Raggi. I cantieri puntano al Centro

#Stradenuove, grandi quanto 60 campi di calcio: qualcosa come 420mila metri quadrati di asfalto. A tanto è arrivata la conta delle strade ristrutturate dal Campidoglio nel percorso di restyling avviato dalla sindaca Raggi. Ieri è stata annunciata anche la conclusione dei lavori su via Nizza. Prossimo obiettivo? Sistemare le strade del Centro: ambizioso, una scommessa finora rivelatasi impossibile. Ora il Comune, infatti, punta dritto verso il Centro: la grande scommessa, infatti, è sistemare, una volta per tutte, via Nazionale e via IV Novembre.



Due delle strade cruciali per la viabilità del Centro, continuamente alle prese con crepe, avvallamenti e vere e proprie voragini. Sampietrini che saltano, motorini e pneumatici che fanno la stessa fine e bus messi a dura prova nella loro stabilità, nonostante la corsia preferenziale, a causa di un manto stradale indecoroso. Ai 60 campi di calcio di asfalto, ora, potrebbero aggiungersi anche quelli delle arterie del Centro. Intanto il progetto #Stradenuove va avanti. Ieri infatti, nuova e fresca di restyling, via Nizza ha festeggiato la fine dei lavori per la messa in sicurezza: ad una prima fase infatti, avviata e conclusa nel mese di febbraio scorso, ha fatto seguito un'altra in cui è stato necessario sistemare il manto stradale sul tratto che collega piazza Fiume a viale Regina Margherita. La strada, infatti, riportava avvallamenti e rattoppi dovuti ai lavori dei sottoservizi.



Con la collaborazione del II municipio che ha seguito i lavori, sono state pulite le caditoie ed è stato necessario sistemare una parte di marciapiede danneggiato, sempre per favorire il deflusso delle acque in caso di pioggia. Quindi è stata ripristinata la segnaletica stradale sia su via Nizza che nelle zone limitrofe. Ora è pronta e, quindi, rientra nella conta delle #stradenuove lanciata dal Campidoglio: già risistemate, sempre nel II Municipio, via Rodolfo Lanciani, il tratto di via Lorenzo il Magnifico da piazza Bologna a via Stamira, via Pietro De Coubertin, oltre a via degli Aurunci e via degli Equi in zona San Lorenzo. Per la sindaca Raggi si tratta di una bella soddisfazione anche perché ne ha sempre sottolineato gli «appalti regolari e lavori fatti bene».

Ieri, dalla sua pagina social, spiegava: «Strade totalmente riqualificate che si vanno ad aggiungere agli oltre 420mila metri quadrati già realizzati nel 2019, equivalenti a 60 campi di calcio, e che stanno aumentando giorno dopo giorno».

