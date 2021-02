Spopola il football virtuale: Vesta calcio, l’innovativa squadra della capitale, lancia il suo torneo digitale

Sono oltre 220 i partecipanti al torneo "Vesta Cup", la manifestazione Esports promossa dall'innovativa squadra "Vesta Calcio", un club iscritto alle leghe dilettantistiche che con una ricetta a base di alta tecnologia e blockchain punta in quattro anni ad accedere alle serie maggiori. Con 114 match è ormai partita la settimana di scontri diretti organizzata in partnership con MCES Italia che porterà, al termine della competizione, alle finali con premi in denaro e la possibilità di entrare a far parte della squadra di eSports del club operativo a Roma.

Anche nella capitale arriva dunque la rivoluzione Esports. Juventus, Cagliari, Udinese: sono solo alcune delle squadre che hanno implementato nella loro attività il fenomeno crescente dello sport elettronico, animato da veri e propri tornei ed eventi a base di videogames sportivi disputati da giocatori professionisti in piena regola. Secondo l'osservatorio italiano del settore, che promuove il Centro Studi Esports, "sono infatti circa 22,8 milioni le persone che conoscono gli Esports in Italia, e che sono appassionate di videogiochi. Come nello sport tradizionale, gli italiani anche nei videogiochi amano il calcio: 5 milioni sono i giocatori abituali nel nostro Paese".

“Il settore degli Esports oggi è tutt’altro che un’occasione ludica, si tratta di un’opportunità ad altissima professionalità in grado di dare profondità e autorevolezza alla nostra squadra e alla nostra azione sportiva”, spiega Riccardo Carnevale, presidente del Vesta Calcio, realtà che si conferma leader nello sport 2.0. "Mentre le partite su campi d'erba delle nostre categorie sono bloccate per colpa della pandemia, ci affidiamo all'ampiezza degli spazi virtuali dove la nostra voglia di sport e agonismo è intatta". Le finali del torneo saranno trasmesse sul profilo Twitch della squadra.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 15 Febbraio 2021, 12:08

© RIPRODUZIONE RISERVATA