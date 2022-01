Sorelle morte a Roma, il Papa incontra la famiglia di Antonella e Lorena a un mese dalla tragedia

Incontro tra Papa Francesco e i genitori di Antonella e Lorena Flores Chevez oggi in Vaticano. Al termine dell'udienza generale, Bergoglio ha salutato personalmente la famiglia delle due sorelle di 23 e 19 anni morte a Roma in un terribile incidente stradale, lo scorso 19 dicembre. Lo comunica il papà delle ragazze Luis Flores che su Facebook pubblica la foto dell'incontro dove ha portato le immagini delle figlie e riassume le parole del Papa: «La forza della preghiera vi aiuterà a cercare la pace interiore».

«Ci ha dato la sua benedizione - racconta Luis Flores a RomaToday -. Ci ha dato forza e speranza per andare avanti e cercare di superare questa tragedia. Toccante il momento in cui Bergoglio ha fatto riferimento a San Giuseppe ed al dolore che provano i genitori nel perdere i propri figli». Esattamente un mese fa l'auto su cui viaggiavano le sorelle si era schiantata contro un albero in via Cilicia all'alba, forse dopo essere stata urtata da un animale. Per il primo mese dalla scomparsa, la famiglia ha invitato questa sera gli amici a partecipare alla messa nella chiesa San Felice Da Cantalice a Centocelle dove vive la famiglia.

