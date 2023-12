«Ci separiamo», lui non accetta la decisione della ex e dà fuoco alla casa in cui vive col figlio di 15 anni

di Redazione web

Non aveva accettato la fine del rapporto con la ex compagna, e per ripicca ha tentato di dare fuoco alla sua abitazione in via Baffigo, a Ostia, nella quale viveva con il figlio 15enne. Per questo un uomo di 46 anni è stato arrestato con l'accusa di incendio. È successo ieri sera, intorno alle ore 21, quando al 112 è arrivata una chiamata che segnalava la presenza di un uomo che minacciava di appiccare un incendio alla propria abitazione.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri, che hanno trovato il 46enne, straniero, in evidente stato di agitazione e probabilmente sotto l'effetto di alcol, sul pianerottolo davanti a casa, con la porta d'ingresso chiusa.

