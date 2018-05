Grave incidente nella notte in viale del Vaticano, in zona San Pietro a Roma. Nello scontro frontale, avvenuto davanti Musei vaticani, sono stati coinvolti un taxi e una macchina. Tre i feriti all'interno del taxi tra cui due clienti stranieri ricoverati in codice rosso in ospedale. Sul posto per i rilievi la polizia locale.

