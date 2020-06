Con Wayne Marshall e l'Orchestra di Santa Cecilia in viaggio da Ellington a Marsalis. Ospiti speciali Fabrizio Bosso e Petra Magoni

Giovedì 4 giugno alle 19.30

Venerdì 5 giugno alle 20.30

Sabato 6 giugno alle 18

Ultimo aggiornamento: Martedì 2 Giugno 2020, 17:21

L'secondo: giovedì 4 giugno alle 17, in live streaming su www.santacecilia.it e sui canali social dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, dalla sua casa di Londra, il direttore dell'orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia conclude l'analisi del capolavoro di Verdi inciso per Warner Classics nel 2015 con Orchestra e Coro dell’Accademia e un cast di stelle come- Appuntamento conuno dei musicisti più versatili ed estrosi della scena internazionale, che passa con estrema duttilità dal repertorio classico sino al musical e al jazz. Come direttore d’orchestra, pianista, organista, salirà sul podio dell’Orchestra e del Coro dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia e della PMJO Parco della Musica Jazz Orchestra per dirigere alcuni tra idi. Ospiti d’eccezionealla tromba e(voce).I Sacred Concert rappresentano il punto culminante nell'iter artistico di Duke Ellington: in questo mirabile lavoro sono comprese tutte le sue idee tecniche, pratiche e stilistiche acquisite e presentano anche nuovi elementi quali l'uso del coro, del jazz modale degli anni sessanta e settanta, del canto recitativo in forma di reading poetico con profonde influenze gospel.- Sempre Marshall dirigerà lascritta danel 2010. Si tratta di una composizione in cui il ritmo trascinante dello swing sposa una struttura classica eseguita da un’orchestra sinfonica. Il suo autore è una figura unica nel panorama mondiale: Premio Pulitzer per il jazz, nove Grammy Award, “Doctor of Music” alla Harvard University, Marsalis è un musicista a tutto tondo, dotato di innegabile carisma.- Protagonisti i giovani talenti delladell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia guidati danel concerto registrato nel 2015 alla Camera dei Deputati. Il Maestro Accardo oltre a dirigere esegue, accompagnato dalla giovane compagine, la Romanza in sol maggiore di L. v. Beethoven. Partecipa al concerto la violinista Laura Gorna che esegue la Romanza in fa maggiore sempre di L. v. Beethoven. In programma, inoltre, l’Ouverture dalla Semiramide di Rossini, la Sinfonia n.1 di Beethoven e l’Inno alla Gioia dalla Sinfonia n. 9 di Beethoven.