Roma choc, cocaina sull'auto parcheggiata a San Lorenzo: le notti di follia dei giovanissimi

Movida stupefacente a Roma. Nel quartiere di San Lorenzo un gruppo di ragazzi è stato fotografato mentre era intento a preparare, sembrerebbe, strisce di cocaina per poi sniffarle. La foto è stata pubblicata su Instagram dall'account resist_sanlorenzo. «Un residente di via degli Ernici, sentendo baccano sotto la propria finestra in piena notte, si è affacciato e ha trovato il gruppo di ragazzini, così ci ha mandato la foto», spiegano gli amministratori della pagina.

Ultimo aggiornamento: Domenica 19 Giugno 2022, 08:14

