Roma, cosa fare nel weekend: 5 eventi da non perdere sabato 14 e domenica 15 ottobre

Un nuovo weekend è alle porte e Roma è pronta ad accogliere turisti e visitatori provenienti da ogni parte del mondo. Mostre, musei, lunghe passeggiate saranno soltanto alcune delle cose da fare nella Capitale.

Ecco 5 degli appuntamenti che si terranno nel weekend a Roma, il 14 e 15 ottobre: Giornate Fai, il grande evento autunnale di piazza che il FAI dedica al patrimonio culturale e paesaggistico del nostro Paese, animato e promosso dai Gruppi FAI Giovani, con il supporto di tutte le Delegazioni, i Gruppi FAI e i Gruppi FAI Ponte tra culture attivi da nord a sud della Penisola.

Pigneto, perché si chiama così? Le curiosità sul quartiere romano e come è diventato un «luogo vivace»

L'estate d'oro del Colosseo: oltre 2 milioni di visitatori. Sangiuliano: «La Roma antica attrae sempre più in tutto il mondo»

Museo della Luce a Roma, la mostra interattiva ed educativa a pochi passi da Piazza Venezia

Il programma

Le persone potranno usufruire di visite a contributo libero in 700 luoghi, in più di 350 città d’Italia.

Piante rare e non solo

Sono presenti specie primordiali, o rose botaniche, risalenti a 40 milioni di anni fa, molto pregiate e poco conosciute. Ficus al Massimo dal 13 al 15 ottobre prenderà vita l'evento “il made in Italy che cerchi” al Circo Massimo dove è situato un grande palazzo. Lì verranno esposti molti prodotti artigianali, vintage, poi ancora home decor e piante rare che andranno a fondersi con le vetrine del Museo dove potrete ammirare la più rara ed eclettica collezione di strumentazioni, ricettari che nel corso dei secoli sono state utilizzati in cucina. Giornate della castagna di Canepina, il 14 ottobre inizierà la 41° edizione che proseguirà per 3 weekend e terminerà il 1 Novembre.

FOTO: SHUTTERSTOCK MUSICA: PROJECT A_KORBEN



Ultimo aggiornamento: Venerdì 13 Ottobre 2023, 10:31

© RIPRODUZIONE RISERVATA